Кинотеатр "Англетер" закроется 9 января спустя 12 лет работы

Закрытие связано с предстоящим ремонтом первого этажа отеля Angleterre Cinema Lounge.

Кинотеатр "Англетер", расположенный на Малой Морской улице в Санкт-Петербурге, прекращает свою деятельность спустя 12 лет работы. Эта новость была опубликована в Telegram-канале заведения.

Вместе мы посмотрели множество фильмов, обсудили их с создателями, поразмышляли на различные темы. Мы очень надеемся, что в каждом из вас осталась частичка волшебной атмосферы и душевного тепла, вложенного нашей командой, - говорится в сообщении.

Последний рабочий день кинотеатра назначен на 8 января. Что станет с "Англетером" в будущем, пока неизвестно.

Закрытие связано с предстоящим ремонтом первого этажа отеля Angleterre Cinema Lounge. Ранее кинотеатр получил уведомление от арендодателя о прекращении договора аренды. Предполагается, что освободившееся пространство может быть переоборудовано под заведение общественного питания.

Фото: Telegram / "Кино&Театр" в Англере