Премьера новых серий состоится уже этой осенью.

Съемки сериала "Папины дочки. Новые" подошли к концу. На протяжении нескольких месяцев поклонников легендарного проекта радовали новости о возвращении любимых героев — Галины Сергеевны, Маши, Пуговки, Людмилы Васнецовой и культовой Тамары Кожемятько. Премьера новых серий состоится уже этой осенью в эфире СТС и на START. Об этом рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра START.

По сюжету, в очередную годовщину свадьбы Даша (Анастасия Сиваева) сбегает из дома, оставляя мужу Венику (Филипп Бледный) прощальное письмо, обручальное кольцо и четырех дочерей. Квартиру, в которой Веник живет со своими четырьмя дочками, построили за полтора месяца. Декорации занимают 130 квадратных метров и вмещают в себя комнаты девочек, Веника, гостиную, ванную комнату и прихожую. Также в декорациях поместились лифт, лестничная клетка и лестница с тремя пролетами.

Роли дочек Веника исполнили Ева Смирнова ("Вампиры средней полосы", "Чебурашка"), Вита Корниенко ("Вампиры средней полосы", "Лучше, чем люди"), Полина Айнутдинова ("Здоровый человек") и Полина Денисова ​("Два отца и два сына").

Фото: СТС/START