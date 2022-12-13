Пуговка снимается в продолжении сериала "Папины дочки"

Отмечается, что в новом сезоне Пуговки будет немного, она скорее станет отсылкой к старым сезонам, поводом поностальгировать.

Екатерина Старшова, сыгравшая Пуговку, снимается в продолжении сериала "Папины дочки", за производство которого отвечает START. Актриса и фигуристка присоединилась к коллегам спустя 10 лет, стало известно Piter.tv от пресс-службы телеканала СТС.

До последнего не была уверена, что смогу принять участие, потому что живу не в России и часто на гастролях с ледовым шоу. Но в итоге всё получилось. Екатерина Старшова

Отмечается, что в новом сезоне Пуговки будет немного, она скорее станет отсылкой к старым сезонам, поводом поностальгировать.

Появлению Екатерины на съёмках особенно рад Александр Олешко, чей герой по прозвищу Аллигатор был особенно дружен с Пуговкой.

С Катей Старшовой, которая у меня на руках практически выросла, раньше много снимались и вместе пели. Но момент её взросления я не застал. Вот в прошлом году встретились. Она оказалась уже такой красивой взрослой девушкой. Я даже испытал чувство неловкости. Александр Олешко

Сейчас 21-летняя Екатерина получает фармацевтическое образование и выступает в ледовых шоу. Фигурным катанием она занимается с детства. На её счету золото чемпионата мира среди балетов на льду и десятки образов, в том числе Снежной Королевы.

Ранее стало известно, что ещё снимется в новом сезоне сериала "Папины дочки".

Фото: СТС/START