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Пуговка снимается в продолжении сериала "Папины дочки"
Сегодня, 14:04
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Пуговка снимается в продолжении сериала "Папины дочки"

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Отмечается, что в новом сезоне Пуговки будет немного, она скорее станет отсылкой к старым сезонам, поводом поностальгировать.

Екатерина Старшова, сыгравшая Пуговку, снимается в продолжении сериала "Папины дочки", за производство которого отвечает START. Актриса и фигуристка присоединилась к коллегам спустя 10 лет, стало известно Piter.tv от пресс-службы телеканала СТС.

До последнего не была уверена, что смогу принять участие, потому что живу не в России и часто на гастролях с ледовым шоу. Но в итоге всё получилось.

Екатерина Старшова

Отмечается, что в новом сезоне Пуговки будет немного, она скорее станет отсылкой к старым сезонам, поводом поностальгировать.

Появлению Екатерины на съёмках особенно рад Александр Олешко, чей герой по прозвищу Аллигатор был особенно дружен с Пуговкой.

С Катей Старшовой, которая у меня на руках практически выросла, раньше много снимались и вместе пели. Но момент её взросления я не застал. Вот в прошлом году встретились. Она оказалась уже такой красивой взрослой девушкой. Я даже испытал чувство неловкости. 

Александр Олешко 

Сейчас 21-летняя Екатерина получает фармацевтическое образование и выступает в ледовых шоу. Фигурным катанием она занимается с детства. На её счету золото чемпионата мира среди балетов на льду и десятки образов, в том числе Снежной Королевы. 

 Ранее стало известно, что ещё снимется в новом сезоне сериала "Папины дочки".

Фото: СТС/START

Теги: папины дочки, пуговка
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура, Кино,

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Unloncuh Smacuabcap
Сегодня 14:44

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