Стало известно, кто снимется в новом сезоне сериала "Папины дочки"

В продолжении истории "проклятие Васнецовых" настигает уже повзрослевших дочерей семейного психотерапевта (Андрей Леонов).

Телеканал СТС приступил к съёмкам продолжения культового сериала "Папины дочки", за производство которого отвечает START. Спустя десять лет к своим ролям вернулись: Андрей Леонов, Филипп Бледный, Лиза Арзамасова, Мирослава Карпович, Нонна Гришаева, Александр Олешко, Ольга Волкова. Об этом Piter.tv сообщила пресс-служба телеканала СТС.

В продолжении истории "проклятие Васнецовых" настигает уже повзрослевших дочерей семейного психотерапевта (Андрей Леонов). В канун очередной годовщины свадьбы из дома сбегает Даша (Анастасия Сиваева), оставив трудоголику Венику (Филипп Бледный) прощальное письмо, обручальное кольцо и четырёх дочерей: Лизу (Вита Корниенко), Диану (Ева Смирнова), Арину (Полина Айнутдинова) и Соню (Полина Денисова).

Теперь Вениамин, совсем как его тесть когда-то, вынужден стать для своих детей и папой, и мамой, и другом.

Фото: пресс-служба телеканала СТС