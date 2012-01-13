В 2025 году на "Острове фортов" откроется российский "Форт Боярд"

Результат сотрудничества между СТС и "Островом фортов" покажут в эфире в 2025 году.

Телеканал СТС и кластер "Остров фортов" на территории форта "Александр I" в Кронштадте создадут российский аналог французского проекта "Форт Боярд". Соответствующее соглашение было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024).

По информации "Фонтанки", результат сотрудничества между СТС и "Островом фортов" покажут в эфире в 2025 году. На территории кластера также намерены снимать спортивно-развлекательные проекты и проводить культурные мероприятия.

Мы с огромным интересом смотрим в будущее нашего сотрудничества с "Островом фортов" и не сомневаемся в том, что результаты этого сотрудничества придутся по душе публике. Александр Акопов, генеральный директор СТС

Ранее мы рассказывали о том, что форт "Петр I" в Кронштадте восстановят за счет средств компании "Ташир".

Фото: сайт "Острова фортов"