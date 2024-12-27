Парк "Остров фортов" в Кронштадте увеличил посещаемость на 7% за летний сезон

Атомная подлодка К-3 "Ленинский комсомол" и фестивали привлекли рекордное число туристов.

За лето 2025 года парк "Остров фортов" в Кронштадте посетили на 7% больше туристов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера Ксения Шойгу.

По словам Шойгу, популярности парка способствовали масштабные мероприятия, такие как фестивали "Паруса Кронштадта" и "Остров мечтателей". В дни их проведения кластер посещало до 50 тысяч человек. Ключевым объектом интереса остаётся атомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол" — центральный экспонат Музея военно-морской славы, пишет ТАСС.

Традиционно высоким спросом пользуются Аллея героев, смотровая площадка в форме корабля, арт-объекты четвертой очереди и всесезонный фонтан "Ледокол". Семьи с детьми выбирают игровые площадки и прогулочные зоны Ксения Шойгу, руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера

Проект "Остров фортов" реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина и направлен на развитие Кронштадта как культурно-туристического центра. Кластер общей площадью более 100 га включает музейно-исторические объекты, общественные пространства и рекреационные зоны. В 2024 году парк посетили более 3,3 миллиона человек.

Фото: Telegram / Остров Фортов | Кронштадт