Смольный потратит 20 млн рублей на роуд-шоу для туристов из ОАЭ и Омана

Презентации с блинчиками с икрой и культурной программой пройдут в Дубае и Маскате.

Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга объявил тендер на организацию роуд-шоу в Объединенных Арабских Эмиратах и Омане для продвижения города на ближневосточном рынке. Максимальная стоимость контракта составляет 20,2 млн рублей, сообщает "Фонтанка".

Мероприятия под названием "Добро пожаловать в Санкт-Петербург" пройдут в Дубае и Маскате. Подрядчик должен обеспечить участие не менее 80 представителей турбизнеса, властей и СМИ в ОАЭ и 50 в Омане. В программу войдут презентации туристического потенциала города, воркшопы для установления деловых контактов, а также ужины с элементами петербургской кухни — например, блинчиками с красной икрой, адаптированными под культурные особенности региона.

Делегация Петербурга из 12 представителей туркомпаний, отелей и культурных учреждений примет участие в мероприятиях. После роуд-шоу организатор должен обеспечить публикацию не менее двух материалов в СМИ ОАЭ и Омана. Контракт должен быть исполнен до 15 декабря 2025 года.

Фото: Piter.TV