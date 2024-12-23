Ксения Шойгу поделилась планами развития "Острова фортов"

Форты Кроншлот и Петр Первый станут музеями и культурными центрами, привлекающими туристов.

В рамках реализации проекта "Остров фортов" в Кронштадте запланированы реставрационные работы и внедрение точечных инвестиционных проектов, направленных на адаптацию фортов к современным нуждам, а также продолжение строительства жилых массивов. Подробностями поделилась руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" Ксения Шойгу в интервью "Петербургскому дневнику".

Она сообщила, что на форте Александр Первый разместится музей, посвященный борьбе с инфекционными заболеваниями, а также планируется проведение съемок телепроектов. Соглашения с Роспотребнадзором и телеканалом СТС были подписаны в июне на полях ПМЭФ. Кроме того, форты Кроншлот и Петр Первый станут музеями и культурными центрами, привлекающими туристов.

В следующем году продолжится строительство жилого массива кластера "Остров фортов". Как мы надеемся, будет введена в эксплуатацию уже построенная школа-лицей. Продолжим работу по созданию гостиницы 4*, она же Гранд Отель с причалом для яхт. Ксения Шойгу, руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера "Остров фортов"

На 2025 год также намечен спуск на воду четырех новых катамаранов: двух скоростных "Котлин" и двух экскурсионных "Соммерс".

Ранее мы сообщили о том, что блогеры приняли участие в открытии филиала "Новогодней почты" в культурном квартале "Брусницын".

Фото: ВКонтакте / Кронштадт | Остров фортов