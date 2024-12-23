Блогеры приняли участие в открытии филиала "Новогодней почты" в культурном квартале "Брусницын"

Еще два филиала будут открыты с 23 по 28 декабря.

В минувшее воскресенье состоялось торжественное открытие филиала "Новогодней почты" в культурном пространстве "Брусницын". Гости праздника смогли увидеть, как функционирует главное отделение на Дворцовой площади, а также смогли создать и отправить эксклюзивные детские открытки в разные уголки страны, пишет "Петербургский дневник".

Открытки "Новогодней почты" "Петербургского дневника" можно приобрести на ледяной арене в Бруснице. Брендированный почтовый ящик проекта и информационная стойка с детальным описанием процесса отправки открытки расположены рядом с ареной.

Еще два филиала будут открыты с 23 по 28 декабря. Один из филиалов расположится в Главном выставочном зале "Манеж" и будет работать с 17:00 до 20:00. Открытки можно получить в книжном магазине "Манежа". Еще один филиал будет работать с 19:00 до 21:00 на катке в ЦПКиО им. С.М. Кирова. Открытки можно получить у кассиров на кассах катка. Филиалы проекта завтра откроются в музее-историческом парке "Остров фортов" и в Клинике Святого Луки.

Проект "Новогодняя почта" организован газетой "Петербургский дневник" и Почтой России. Каждый желающий может бесплатно отправить новогодние открытки из самого сердца Петербурга, а "Почта России" доставит их в любую точку страны. Темы детских рисунков для открыток в этом году включают "Новогодний Петербург будущего" и "Петербург – мегаполис XXI века".

Ранее мы сообщили о том, что первые открытки с "Новогодней почты" посвятили книгам.

Фото: Сергей Михайличенко