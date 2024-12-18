Первые открытки с "Новогодней почты" посвятили книгам

"Новогодняя почта" будет работать до 30 декабря с 17:00 до 21:00.

Первой, кто отправил поздравительную открытку через "Новогоднюю почту", стала Кристина Матвеева, генеральный директор Санкт-Петербургского Дома книги, который скоро отпразднует своё 105-летие. Она пожелала счастливого Нового года своему крестнику, который живёт в Москве, пишет "Петербургский дневник".

Кристина Матвеева послала открытку в Москву с надеждой, что ее крестник продолжит увлекаться чтением книг. Каждый Новый год она посылает ему посылку с книгами. "Новогодняя почта" будет работать до 30 декабря с 17:00 до 21:00. В это время, параллельно с установкой главной городской ёлки, в самом сердце Петербурга откроется пространство "Новогодней почты", откуда петербуржцы и гости города могут отправлять открытки своим друзьям и родственникам.

Впервые, помимо основного почтового отделения, "Новогодняя почта" организует несколько филиалов. Почтовые ящики появятся в таких местах, как культурный квартал "Брусницын", Центральный парк культуры и отдыха имени С.М. Кирова, музейно-исторический парк "Остров фортов", клиническая больница Святителя Луки и Центральный выставочный зал "Манеж".

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Фото: Роман Пименов / "Петербургский дневник"