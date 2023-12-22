Форт "Петр I" в Кронштадте восстановят за счет средств компании "Ташир"

Планируется, что работы завершатся в 2025 году.

Компания "Ташир" восстановит форт "Петр I", находящийся в Кронштадте. Планируется, что работы завершатся в 2025 году, пишет 13 мая издание "РИА Новости", ссылаясь на руководителя проектного офиса туристско-рекреационного кластера "Остров фортов" Ксению Шойгу.

Я уверена, что "Петр I" откроет свои двери уже в 2025 году. Приоткрою маленькую тайну: один из инвесторов уже выбран… Это компания "Ташир". Они будут заниматься постоянной и временной экспозицией, также будут размещены точки питания. Ксения Шойгу, руководитель проектного офиса туристско-рекреационного кластера "Остров фортов"

Кронштадтские форты "Кроншлот", "Петр I" и "Император Александр Первый" намерены отреставрировать. Ожидается, что на форте "Петр I" будут музей минно-взрывного дела, пространства для проведения культурно-массовых мероприятий, ресторан и кафе. "Кроншлот" станет площадкой для заключения браков. Кроме того, на нем появятся музейный комплекс истории первого форта Кронштадта, ресторан, сувенирный магазин и кинотеатр. На форте "Император Александр Первый" сделают музей истории борьбы с инфекционными заболеваниями, построят ресторан и гостиничные номера.

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Фото: сайт "Острова фортов"