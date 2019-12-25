К могиле Петра I в его день рождения возложили цветы

В церемонии поучаствовали губернатор Александр Беглов и председатель парламента Александр Бельский.

В день рождения Петра I к его могиле в Петропавловском соборе Петропавловской крепости возложили цветы. В церемонии поучаствовали губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель городского парламента Александр Бельский.

Также была отслужена заупокойная лития по первому российскому императору.

Петр хотел, чтобы здесь, на Неве, рождалось новое государство – сильное, просвещенное, способное к развитию. И ему это удалось. Александр Беглов, губернатор Петербурга

А еще глава Северной столицы возложил цветы к Медному всаднику на Сенатской площади.

Ранее мы рассказывали о том, что шоу "Поющие мосты" в Петербурге посвятили 226-летию Пушкина.

Фото: Piter.TV