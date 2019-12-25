К могиле Петра I в его день рождения возложили цветы

В день рождения Петра I к его могиле в Петропавловском соборе Петропавловской крепости возложили цветы. В церемонии поучаствовали губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель городского парламента Александр Бельский.
Также была отслужена заупокойная лития по первому российскому императору.
Петр хотел, чтобы здесь, на Неве, рождалось новое государство – сильное, просвещенное, способное к развитию. И ему это удалось.
Александр Беглов, губернатор Петербурга
А еще глава Северной столицы возложил цветы к Медному всаднику на Сенатской площади.
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Фото: Piter.TV
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