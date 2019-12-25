  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
К могиле Петра I в его день рождения возложили цветы
Сегодня, 9:46
113
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

К могиле Петра I в его день рождения возложили цветы

0 0

В церемонии поучаствовали губернатор Александр Беглов и председатель парламента Александр Бельский.

В день рождения Петра I к его могиле в Петропавловском соборе Петропавловской крепости возложили цветы. В церемонии поучаствовали губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель городского парламента Александр Бельский.

Также была отслужена заупокойная лития по первому российскому императору. 

Петр хотел, чтобы здесь, на Неве, рождалось новое государство – сильное, просвещенное, способное к развитию. И ему это удалось. 

Александр Беглов, губернатор Петербурга 

А еще глава Северной столицы возложил цветы к Медному всаднику на Сенатской площади. 

Ранее мы рассказывали о том, что шоу "Поющие мосты" в Петербурге посвятили 226-летию Пушкина. 

Фото: Piter.TV 

Теги: петр первый, петропавловская крепость
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии