Шоу "Поющие мосты" в Петербурге посвятят 226-летию Пушкина

Всего за прошедшие годы мероприятие посетило свыше 20 миллионов зрителей, а сам проект включен в престижный перечень событий единого туристического календаря Петербурга.

В ночь с 6 на 7 и с 7 на 8 июня в Петербурге пройдет музыкальное представление "Поющие мосты", приуроченное ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина, которому исполняется 226 лет, пишет "Петербургский дневник".

Непосредственно перед разведением Дворцового моста публика услышит гимн "Великому городу" композитора Рейнгольда Глиэра. Затем звучать начнут знаменитые музыкальные произведения: Первый фортепианный концерт Петра Ильича Чайковского, июньская пьеса цикла "Времена года" того же автора — "Баркарола", а также романсы Антона Григорьевича Рубинштейна "Ночь" на стихи самого Александра Пушкина, исполнение поручено народному артисту России Константину Плужникову.

Всего за прошедшие годы мероприятие посетило свыше 20 миллионов зрителей, а сам проект включен в престижный перечень событий единого туристического календаря Петербурга. Например, в предыдущем сезоне Дворцовый мост "пел" целых 46 ночей, сопровождаемый лазерными проекциями (всего показано 24 сюжета) и исполнением классических музыкальных произведений длительностью более 500 минут, преимущественно созданных русскими и советскими композиторами, такими как Модест Петрович Мусоргский, Петр Ильич Чайковский, Михаил Иванович Глинка, Дмитрий Дмитриевич Шостакович и Евгений Владимирович Петров.

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Фото: Piter.TV