Пушкинский день в Петербурге: экскурсии, концерты и выставки

Петербург станет центром празднования Пушкинских дней, приуроченных к 226-летию со дня рождения великого поэта.

Город подготовил насыщенную культурную программу, включающую театральные постановки, концерты, выставки, лекции и интерактивные мероприятия. Piter.tv узнал, каким образом можно проникнуться творчеством Александра Сергеевича в Северной столице и в Ленобласти.

История праздника

Начиная с 2011 года, Пушкинский день совпадает с празднованием Международного дня русского языка, учреждённого Организацией Объединённых Наций в 2010 году и отмечаемого также 6 июня. Таким образом подчёркивается исключительная роль великого писателя как создателя современного русского литературного языка и олицетворения русской культуры.

"Пушкинский день" в Петербурге: основные мероприятия

6 июня в 12:00 во дворе дома 12 на набережной реки Мойки (музей-квартира, место последних дней жизни поэта) и на площади Искусств пройдёт традиционная церемония возложения цветов к памятникам Пушкину. Аналогичные памятные мероприятия состоятся у памятника юному поэту-лицеисту в Царском Селе.

Кроме того, в день рождения великого поэта посетители могут безвозмездно попасть в Мемориальный музей-квартиру. Гостям представится возможность ознакомиться с уникальной иммерсивной выставкой, где будет представлена 3D-модель рабочего кабинета Александра Сергеевича и интерактивные рассказы о личных вещах поэта. Данная экспозиция реализована при содействии Президентского фонда культурных инициатив.

В 12:15 в музее-квартире Пушкина начнётся литературно-музыкальная программа, в которой примут участие народный артист РФ Сергей Новожилов, заслуженный артист России Алексей Емельянов, актёр Андрей Ургант, лауреат международных конкурсов Евгения Капитонова и исполнители песен собственного сочинения. Затем, в 14:15, праздничную программу в музее продолжит концерт под названием "Я помню чудное мгновенье...", на котором выступит Государственный русский концертный оркестр Санкт-Петербурга.

Вечером, в 19:00, состоится конкурс чтецов "Глаголом жги", организованный студией "Мастерская вкусной речи". Участники конкурса чтецов, организованного в рамках мероприятия, смогут насладиться поэтическими строками и самостоятельно продекламировать любимые стихотворения. Принять участие приглашаются все желающие, предварительно направившие заявку организаторам.

Город Пушкин также приглашает всех желающих присоединиться к празднику. В 12:00 пройдёт официальное торжество в Лицейском саду, рядом с памятником Пушкину-лицеисту.

В продолжение дня возможно свободное посещение музеев без сопровождения экскурсоводов в Мемориальный музей-Лицей и в Мемориальный музей-дачу поэта.

Также 6 июня в 12:00 на улице Савушкина, 1/2, у арт-объекта "Пушкин ушёл", состоится литературная акция, где все желающие смогут прочесть стихи поэта. Впервые в рамках театрализованной постановки появится образ няни Александра Пушкина — Арины Родионовны. Артисты воплотят на сцене уникальный взгляд на жизнь поэта, позволяющий зрителю окунуться в эпоху XIX века и почувствовать искреннюю привязанность, испытанную Пушкиным к своей наставнице. Мероприятие посетит почётный гость — известный писатель, исследователь, председатель Пушкинского клуба Приморского района Петербурга Виктор Михайлович Федоров. Он познакомит присутствующих с увлекательными фактами из биографии поэта и прочитает известные стихотворения.

Экскурсии

5 июня в 16:00 мемориальный музей "Разночинный Петербург" (Большой Казачий переулок, дом 7) приглашает на пешую экскурсию "С Пушкиным вокруг "Пушкинской"". Участники прогулки узнают, что здесь Пушкин посещал учебные заведения, знакомился с друзьями, бывал у родных и испытывал романтические переживания. Маршрут экскурсии включает важные исторические точки, проливающие свет на личную и общественную жизнь поэта. Группа собирается у выхода из павильона станции метро "Пушкинская" (Загородный проспект, дом 52а), а финиш маршрута расположен у дверей музея.

Весь день 6 июня работники Всероссийского музея А.С. Пушкина (набережной реки Мойки, дом 12) будут проводить пешеходные экскурсии под названием "На Мойке близ Конюшенного мосту...", раскрывающие подробности биографии и творчества автора. Начало экскурсий назначено на 11:30, 13:30 и 15:00.

6 июня в 17:00 пройдет пешеходная экскурсия "От Фонтанки, 34 к Мойке, 12. Ахматова и Пушкин", подготовленная музеем Анны Ахматовой в Фонтанном Доме (Литейный проспект, 53). Путешествуя по местам, связанным с именами Пушкина и Ахматовой, участники почувствуют взаимосвязь эпох, отражённую в творчестве обоих авторов.

Также 6 июня в 17:00 в мемориальном музее-квартире семьи актеров Самойловых (Стремянная улица, дом 8) состоится экскурсия "Зачем Пушкин в театр ходил?" Эта экскурсия посвящена театру эпохи молодого и зрелого Пушкина. Вы узнаете, какие артисты пленяли его воображение, кого удостоил вниманием автор острых эпиграмм, и какое значение имел театр для творческой интеллигенции того времени. Вас ждет знакомство с устройством зала того времени, особенностями зрительского этикета, популярными жанровыми постановками и звёздами сцены, портреты, гравюры, царские указы, редкие фотоснимки и предметы театрального быта XIX столетия.

Музыкальные мероприятия и концерты

5 июня в 19:00 в Доме учёных имени Максима Горького (Дворцовая набережная, дом 26), состоится концерт "А.С. Пушкин. Музыкальная дуэль", входящий в цикл "Четверговый джаз". Основу программы составят классические произведения, представленные в джазовом звучании. Коллектив петербургского ансамбля "Чижик-джаз-квартет" исполнит джазовые обработки композиций таких мастеров музыки, как Константин Кавос, Джоаккино Россини, Михаил Глинка, Вольфганг Амадей Моцарт, Пётр Чайковский. Помимо классических произведений, музыканты порадуют слушателей оригинальными импровизациями на тему музыкальных традиций различных народов мира.

6 июня в 19:00 в концертном зале Мариинского театра (улица Писарева, дом 20) состоится концерт "Сказки Пушкина". В программе – выступления оперных солистов в сопровождении Симфонического оркестра Мариинского театра.

В этот же день, 6 июня, в 19:30, в мастерской Аникушина (Вяземский сад / Вяземский переулок, дом 8) пройдет концерт экспериментального проекта "Слепой оркестр СПб". Уникальность проекта заключается в полной импровизации музыкантов с завязанными глазами. Дирижер управляет звучанием посредством тактильных сигналов, задавая ритм и динамику. В честь дня рождения Пушкина, концерт будет дополнен чтением его произведений под аккомпанемент импровизационной музыки.

7 июня в 17:00 в зале на Мойке, 12 пройдет концерт Государственного Русского концертного оркестра Санкт-Петербурга. В исполнении коллектива прозвучат музыкальные композиции известных композиторов на темы произведений Александра Пушкина, включая пьесы Георгия Свиридова, Рейнгольда Глиэра и Михаила Глинки, а также вокальные романсы: "Я помню чудное мгновенье" (Михаил Глинка), "Редеет облаков летучая гряда" и "На холмах Грузии лежит ночной полумрак" (Николай Римский-Корсаков), "Не пой, красавица, при мне" (Сергей Рахманинов) и др.

Также 7 июня, в 19:00, в Доме Кочневой (набережная реки Фонтанки, дом 41) прозвучит концерт "Какое счастье, что у нас был Пушкин". Народный артист России Сергей Новожилов прочтет произведения "Египетские ночи", "Осень", "Выстрел".

В 20:00 того же дня, 7 июня, в Мастерской Аникушина (Вяземский сад / Вяземский переулок, дом 8) состоится концерт "Пушкин жив!" от творческого объединения "Неформат" в рамках выставки "Аникушин / Пушкин. Один на один". В программе произведения Моцарта, Россини, Глинки и других композиторов.

8 июня в 15:00 в музее-усадьбе Г.Р. Державина (набережная реки Фонтанки, дом 118) состоится литературно-музыкальный концерт по мотивам повести А.С. Пушкина "Метель". Мероприятие пройдёт в атмосфере старинной дворянской усадьбы. Главная особенность концерта заключается в сочетании художественного чтения и музыкального сопровождения. Повесть читает выдающийся дирижёр старшего поколения Владимир Рылов, знакомый многим слушателям по музыкальным работам в фильмах и сериалах, таких как "Летучая мышь", "Свадьба Кречинского", "Труффальдино из Бергамо", "Собака на сене".

8 июня в 15:00 в Доме Кочневой (набережная реки Фонтанки, дом 41) пройдет концерт "Любовь и тайная свобода…". Гостей ждет салон XIX века с театрализованной программой: стихи Пушкина, романсы Чайковского, Римского-Корсакова и других, а также фрагменты "Евгения Онегина" Прокофьева.

Фестивали и выставки

С 1 по 30 июня мультимедийное иммерсивное пространство LUMION (Кронверкская улица, дом 8, литера А) приглашает на выставку "Вселенная Пушкина", предлагая гостям совершить виртуальное путешествие по трём тематическим зонам, каждая из которых открывает определённый аспект жизни и творчества Александра Сергеевича. Используя современные технологии и искусственный интеллект, организаторы создали уникальное пространство, позволяющее глубже проникнуться духом эпохи, заново пережить ключевые эпизоды жизненного пути поэта и раскрыть для себя неизведанные грани его творческого наследия.

7 июня в 12:00 в Юсуповском саду (Садовая улица, дом 54) стартует II Театральный фестиваль "Пушкин-фест". Режиссер Илья Архипов создал пространство, где сцены, инсталляции и музыка образуют единый поэтический спектакль на открытом воздухе. Фестиваль продлится до 21:00. С 12:00 до 18:00 будут работать площадки, представляя 30-минутные программы, повторяющиеся четырежды. Завершит день гала-концерт в 19:00.

"Пушкинский день" в Ленобласти

С 4 по 8 июня филиалы ГБУК ЛО "Музейное агентство" предложат разнообразные праздничные программы, посвящённую Дню рождения Пушкина. Посетителей ожидают спектакли, литературно-музыкальные перформансы, мастер-классы, ярмарки и концерты.

Узнать подробнее о мероприятиях можно, ознакомившись с расписаниями:

Музея-усадьба "Суйда";

Музея "Домик няни А.С. Пушкина";

Музея "Дом станционного смотрителя";

Литературно-художественного музея-усадьбы "Приютино".

6 июня в 19:00 в Приоратском парке Гатчины традиционно пройдет Пушкинский праздник. Особое событие этого года — музыкальный спектакль "Страсти по Пушкину. Маленькие трагедии", созданный симфоническим оркестром Ленинградской области совместно с Филармонией для детей и молодёжи. На сцене прозвучат фрагменты четырёх знаменитых опер русских композиторов, написанных по мотивам маленьких трагедий Александра Сергеевича Пушкина: "Скупой рыцарь", "Каменный гость", "Моцарт и Сальери", "Пир во время чумы". Композиторы воссоздали яркие образы человеческих страстей, превратив отдельные новеллы в единую драму человеческой души.

Фото: ВКонтакте / Всероссийский музей А.С. Пушкина (Алексей Смагин)