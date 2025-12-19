В Петербурге восстановили 300-летние чучела животных Петра I

Рентген помог выявить скрытые разрушения редких экспонатов.

В Санкт-Петербурге специалисты сохранили уникальные музейные экспонаты петровской эпохи — чучела животных, принадлежавших Петру I. Исследование показало серьезные внутренние повреждения, которые не были заметны при внешнем осмотре. Об этом сообщили ученые Зоологического института Российской академии наук и Ленинградского зоопарка.

Речь идет о чучеле лошади Лизетты, а также собак Лизетты и Тирана, возраст которых составляет около 300 лет. Внешне экспонаты находились в удовлетворительном состоянии, однако рентгенологическое обследование выявило трещины и разрушения внутри конечностей. Ветеринарный врач-рентгенолог Ленинградского зоопарка Андрей Джорогов сообщил, что скрытые дефекты представляли серьезную угрозу сохранности предметов.

После выявления внутренних нарушений были приняты меры по стабилизации состояния экспонатов. Это позволило предотвратить утрату редких исторических объектов. Информацию подтвердил телеканал "Санкт-Петербург".

Ранее мы рассказывали о том, что самка манула Пепе приехала в зоопарк.

Фото: пресс-служба Зоологического музея

