Главгосэкспертиза утвердила проект магистрали М-32 на севере Петербурга

Общая длина четырехполосной автомагистрали – около 7,7 километров.

Главгосэкспертиза России одобрила проектно-сметную документацию на строительство автодороги М-32 на севере Петербурга. Об этом 13 мая рассказали в пресс-службе учреждения.

Отмечается, что магистраль соединит перспективную трассу М-49 в районе "Лахта Центра" с выходом на Приморское шоссе. В состав М-32 войдет путепроводная развязка через железнодорожные пути Сестрорецкого направления. Участок строительства расположен в границах Приморского района: к северу от реки Большой Невки и Невской губы Финского залива.

Длина первого этапа составит более 5 километров, а второго – почти 2,5 километра. Общая длина четырехполосной автомагистрали – около 7,7 километров. На всем протяжении автодороги М-32 запланировано строительство девяти съездов в 3,7 километра.

Кроме того, в ходе работ планируется переустройство участков газопровода, тепломагистрали, сетей связи, электро- и водоснабжения и других инженерных коммуникаций.

Проектируемая автодорога обеспечит транспортную связь жилых комплексов "Лахта парк"" и "Северный Версаль", а также исторического района Бобыльская Слобода с другими районами города. В частности, в связке со строительством Южной улицы она ускорит доступ автотранспорта к историческому району Северо-Приморская часть и бизнес-центру "Лахта". Строительство магистрали М-32 также позволит снизить транспортную нагрузку с Планерной улицы и участка Приморского шоссе от Планерной до Коннолахтинского проспекта, которые в настоящее время работают на пределе своей пропускной способности. Светлана Головорушко, главный эксперт проекта

Застройщиком М-32 станет СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства", а генеральным проектировщиком – АО "ВАД". Сроки завершения работ не уточняются.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге планируют построить железнодорожное кольцо для электричек.

Фото: пресс-служба Главгосэкспертизы России (ООО "ПИИ "Севзапдорпроект")