Актер Павел Прилучный попал в больницу с травмой головы

Актер приехал самостоятельно в платную травматологию, где его оставили на лечение.

Актера Павла Прилучного госпитализировали в Москве с переломами костей лицевого скелета, ссадинами и ушибами. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на источник.

Актер приехал самостоятельно в платную травматологию, где его оставили на лечение. Он уже в своем Instagram опубликовал сторис, где показал вид из окна, но комментировать произошедшее не стал и лицо в кадре не показал.

По информации ряда Tekegram-каналов, актера избили. Слухи о том, что его избили, Прилучный опровергает. По словам артиста, в Калининграде он упал и сильно ударился об асфальт, по возвращении в Москву обратился в больницу.

Павел Прилучный известен по фильмам и сериалам "Мажор", "Союз спасения", "Закрытая школа", "В клетке" и др.

Ранее завершились съемки психологического триллера "Соври мне правду" с Прилучным и Мельниковой.

Фото: Instagram/ bugevuge