Названа дата выхода фильма "Мажор" с Павлом Прилучным

Премьера состоится 2 января 2021 года в интернете.

"Мажор. Фильм" с Павлом Прилучным в главной роли выйдет в интернете 2 января 2021 года. Премьера состоится на онлайн-платформе КиноПоиск HD.

Эта картина станет продолжением одноименного сериала, который выходил на Первом канале на протяжении трех сезонов. В центре сюжета безответственный прожигатель жизни Игорь Соколовский. У него есть высшее юридическое образование, однако он ни дня не проработал по профессии. Однажды Игорь вступился за приятеля и подрался с полицейским. В наказание отец лишает сына всего и отправляет на работу именно в то отделение полиции, где служит потерпевший.

Детали сюжета полнометражного фильма пока не раскрываются. Известно, что Соколовский виртозно сбегает из тюрьмы и начинает новую роскошную жизнь. Он вливается в светскую тусовку, где все сидят на новом синтетическом наркотике. Друзья, враги и ФСБ идут по следу Мажора, пытаясь понять, какую игру он затеял и на чьей он стороне.

Кроме Павла Прилучного в фильме снялись Игорь Жижикин, Дмитрий Шевченко, Евгений Стычкин, Агния Дитковските, Даниил Воробьев и др.

Ранее мы писали, что фильм-катастрофа "Огонь" с Константином Хабенским вышел в прокат.

Видео: YouTube / ПриЛучший о Павле