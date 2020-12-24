Фильм-катастрофа "Огонь" с Константином Хабенским вышел в прокат

На съемках не подожгли ни одного дерева, а декорации выстраивали уже из спиленных деревьев.

В российский прокат вышел фильм-катастрофа "Огонь" с кадрами лесных пожаров в Красноярском крае. Главную роль в картине исполнил Константин Хабенский.

История рассказывает о подвиге пожарных и спасателей. Когда людям, попавшим в беду, кажется, что помощи ждать неоткуда, на выручку приходят они, чтобы встать на пути беспощадной стихии.

Режиссер фильма Алексей Нужный рассказал, что в картине использовалось минимальное количество графики при создании сцен с пожарами. Съемочную группу консультировали специалисты МЧС. На съемках не подожгли ни одного дерева – масштабную декорацию выстроили в павильоне из спиленных деревьев.

Кроме Хабенского в фильме снялись Виктор Добронравов, Антон Богданов, Роман Курцын, Тихон Жизневский, Иван Янковский, Стася Милославская и др.

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Видео: YouTube / Cinemaniac