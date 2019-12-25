Завершились съемки психологического триллера "Соври мне правду" с Прилучным и Мельниковой

Картина выйдет на экраны в первом полугодии 2021 года.

В Москве завершились съемки психологического триллера "Соври мне правду". Главные роли в фильме сыграли Павел Прилучный и Дарья Мельникова. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу видеосервиса Start.

Премьера фильма состоится в первом полугодии 2021 года. В центре сюжета история влюбленной пары, которая уютно проводит время в загородном доме. Гармонию и уединение нарушает приезд двух персонажей – младшей сестры героини и ее бывшего возлюбленного. Все они оказываются заложниками ситуации и жестоких психологических игр.

Исполнительница главной роли Дарья Мельникова призналась, что едва прочитав сценарий, она поняла, что сюжет фильма ей очень интересен. История привлекла актрису своей авантюрой, диалогами, атмосферой и "каким-то хулиганством".

Кроме Прилучного и Мельниковой в фильме заняты Евгений Романцов и Елизавета Кононова. У картины есть все шансы занять лидирующую позицию в российском прокате.

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Фото: пресс-служба видеосервиса Start