Новый альбом группы "Машина времени" возглавил российский iTunes

В него вошли десять композиций.

Новый альбом группы "Машина времени" под названием "В метре" стал самым скачиваемым в российском сегменте сервиса iTunes. Альбом возглавил список через день после релиза.

О выходе альбома "В метре" солист группы Андрей Макаревич сообщил на своей странице "ВКонтакте".

"В прошлой жизни мы знали, как сообщить об этом человечеству – по телевизору показывали клип (еще все смотрели), радиостанции крутили новые песни (еще все слушали). Как это следует делать сегодня – не имею ни малейшего представления", - написал музыкант.

Макаревич предложил поклонникам группы эксперимент. Каждый, кому небезразличен выход нового альбома, пусть сделать его репост. "А я увижу, сколько у нас друзей", - отметил он.

В новый альбом "Машины времени" вошли десять композиций. В их числе "Просыпается ветер", "Мы рядом", "Свет рождает свет" и др.

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Фото: ВКонтакте / Андрей Макаревич