Автор песен Бузовой рассказал, сколько стоят ее хиты

Стоимость одного трека исчисляется в тысячах долларов.

Живущий на Украине автор песен многих российских артистов Паша Климат рассказал, во сколько Ольге Бузовой обходятся ее хиты. По его словам, стоимость одного трека исчисляется в тысячах долларов. Об этом пишет News.ru.

В последнее время со словами Климату помогает рэпер Сергей Рудой. За аранжировки отвечает его напарник Николай Журавлев. Музыкант уверяет, что может отказаться от написания текста и мелодии для песни, если идея ему изначально не нравится. "Бывало наоборот: брался за интересную идею, соглашаясь на сравнительно небольшие суммы", - отметил автор.

Среди клиентов Паши Климата, кроме Ольги Бузовой, Клава Кока, Глюкоза, Лолита и Елена Темникова. С некоторыми артистами он работает по роялти (денежная компенсация за использование авторских прав).

Ранее мы писали, что Бузова анонсировала выход нового трека "Хейт".

Фото: Instagram / buzova86