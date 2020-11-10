Бузова анонсировала выход нового трека "Хейт"

Артистка опубликовала в Instagram отрывок из песни с видео.

Певица и телеведущая Ольга Бузова представила поклонникам отрывок из своей новой песни под названием "Хейт". Видео опубликовано в Instagram артистки.

"Падать и снова подниматься,

Тонны хейта заглушат овации.

И не сдаться, когда летят ножи:

Не пытаться — значит, не жить", - поет Бузова.

Эти строки удачно легли на видео с тренировок Ольги на шоу "Ледниковый период". Слова "падать и снова подниматься" точно отображают то, чем приходится часто сталкиваться певице на проекте.

Бузова сообщила, что ее новый трек выйдет "скоро". Однако точной даты премьеры она не назвала.

Ранее мы писали, что Ольга Бузова устроила своему возлюбленному, певцу Давиду Манукяну сюрприз. Молодого человека привели в ресторан с повязкой на глазах и посадили за стол. На видеозаписи, опубликованной в сети, на безыменном пальце телеведущей можно увидеть кольцо с бриллиантом. Оно может говорить о помолвке звездной пары.

Видео: Instagram / buzova86