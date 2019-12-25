  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Актер Павел Прилучный восстанавливается в больнице после операции
Сегодня, 16:20
74
nastya960

Актер Павел Прилучный восстанавливается в больнице после операции

0 0

Он отметил, что в деталях происшествия будут разбираться правоохранительные органы.

Актер Павел Прилучный, который с травмами находится в московской больнице, восстанавливается после операции. Произошедший с ним инцидент он прокомментировал на своей странице в Instagram.

Артист выразил благодарность врачам и специалистам, которые помогают ему на данный момент.

Накануне ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что полиция уже начала проверку по факту получения травм Павлом Прилучным. Инцидент произошел в Калининграде.  

Фото: Instagram/ bugevuge (со съемок 2018 года)

Теги: прилучный, травма
Категории: Лента новостей, Новости России, Новости шоу-бизнеса России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии