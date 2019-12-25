Актер Павел Прилучный восстанавливается в больнице после операции

Он отметил, что в деталях происшествия будут разбираться правоохранительные органы.

Актер Павел Прилучный, который с травмами находится в московской больнице, восстанавливается после операции. Произошедший с ним инцидент он прокомментировал на своей странице в Instagram.

Артист выразил благодарность врачам и специалистам, которые помогают ему на данный момент.

Накануне ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что полиция уже начала проверку по факту получения травм Павлом Прилучным. Инцидент произошел в Калининграде.

Фото: Instagram/ bugevuge (со съемок 2018 года)