Стало известно, кто новая жена Павла Прилучного

Актер женился тайно

Звезда сериалов "Закрытая школа" и "Мажор" Павел Прилучный женился. Супругой актера стала не Мирослава Карпович, с которой, как предполагали фанаты, у мужчины был роман. Продюсер зарегистрировал брак с актрисой Зепюр Брутян. Об этом сообщили на портале "Народные новости".

В Сети распространили фотографии документов из московского ЗАГСа. Однако Прилучный пока не прокомментировал информацию.

Отметим, что церемония состоялась тайно. Пара расписалась 12 мая.

Ранее на Piter.tv: Прилучный впервые рассказал о проблемах со здоровьем.

Фото: Фото: ВКонтакте / Павел Прилучный