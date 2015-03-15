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Стало известно, кто новая жена Павла Прилучного
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Стало известно, кто новая жена Павла Прилучного

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Актер женился тайно

Звезда сериалов "Закрытая школа" и "Мажор" Павел Прилучный женился. Супругой актера стала не Мирослава Карпович, с которой, как предполагали фанаты, у мужчины был роман. Продюсер зарегистрировал брак с актрисой Зепюр Брутян. Об этом сообщили на портале "Народные новости".

В Сети распространили фотографии документов из московского ЗАГСа. Однако Прилучный пока не прокомментировал информацию. 

Отметим, что церемония состоялась тайно. Пара расписалась 12 мая.

Ранее на Piter.tv: Прилучный впервые рассказал о проблемах со здоровьем.

Фото:  Фото: ВКонтакте / Павел Прилучный

Теги: актёр, зепюр брутян, мажор, павел прилучный
Категории: Лента новостей, Новости России,

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