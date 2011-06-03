Прилучный впервые рассказал о проблемах со здоровьем

Около полугода назад актер подвергся жесткой критике по поводу внешнего вида.

Российский актер театра и кино Павел Прилучный впервые рассказал о своем заболевании. Около полугода назад он подвергся жесткой критике из-за располневшего тела и опухшего лица.

Долгое время актер не комментировал слухи по поводу своей внешности. Как оказалось, ему было не до этого. Прилучный буквально боролся за свою жизнь и здоровье. Об этом он рассказал в интервью изданию "СтарХит". Павел заявил, что у него было не ожирение, а опухоль.

Я перенес две сложные операции на лице. Сейчас у меня там стоят шесть пластин. Теперь они плохо заметны. Отметил он

Когда все зажило, у актера обнаружили три кисты, которые срочно нужно было удалять. 34-летний Прилучный признался, что у него онемела левая часть лица из-за травмы. Однако сейчас уже все прошло.

Актер заявил, что уже привык к постоянному обсуждению его внешности. Поэтому он старается не обращать на это внимание.

Ранее Прилучный снялся в эротическом клипе сестер-близняшек.

Фото: Piter.TV