Прилучный снялся в эротическом клипе сестер-близняшек

Актер Павел Прилучный снялся в клипе сестер-близняшек Екатерины и Волги Король на песню "Мира шум". Ролик появился на YouTube-канале певиц и уже набрал более 110 тысяч просмотров.
Прилучный сыграл мужчину, который фантазирует на тему сексуальных отношений с близняшками-психологами. Их сыграли сестры Король.
Обе девушки абсолютно горячие, свободные, замечательные и прекрасные.
Высказался Прилучный
Выход этого ролика подогрел слухи о романе Павла с Волгой Король. Недавно певица поделилась в Instagram совместными снимками с актером.
Ранее мы писали, что Блейк Лайвли дебютировала в качестве режиссера.
Фото: Instagram / bliznyashkikorol
Видео: YouTube / Катя и Волга Король
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