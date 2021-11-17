Прилучный снялся в эротическом клипе сестер-близняшек

Выход этого ролика подогрел слухи о романе актера с Волгой Король.

Актер Павел Прилучный снялся в клипе сестер-близняшек Екатерины и Волги Король на песню "Мира шум". Ролик появился на YouTube-канале певиц и уже набрал более 110 тысяч просмотров.

Прилучный сыграл мужчину, который фантазирует на тему сексуальных отношений с близняшками-психологами. Их сыграли сестры Король.

Обе девушки абсолютно горячие, свободные, замечательные и прекрасные. Высказался Прилучный

Выход этого ролика подогрел слухи о романе Павла с Волгой Король. Недавно певица поделилась в Instagram совместными снимками с актером.

Ранее мы писали, что Блейк Лайвли дебютировала в качестве режиссера.

Фото: Instagram / bliznyashkikorol

Видео: YouTube / Катя и Волга Король