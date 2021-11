Блейк Лайвли дебютировала в качестве режиссера

Она сняла музыкальный клип для популярной певицы Тейлор Свифт.

Американская актриса и фотомодель Блейк Лайвли попробовала себя в новой роли. Они срежиссировала клип популярной певицы Тейлор Свифт на песню I Bet You Think About Me. Ролик уже появился в сети.

По сюжету героиня Свифт попадает на свадьбу своего бывшего молодого человека, где пакостит. Например, она портит праздничный многоярусный торт и выкидывает фигурку жениха.

Песня I Bet You Think About Me вошла в новый альбом RED. Его релиз состоялся 12 ноября.

Видео: Instagram / taylorswift