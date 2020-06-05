Мэттью Миллер рассказал об оперативном реагировании властей Австрии на опасность.

Во внешнеполитическом ведомстве США и Австрии специалисты контактируют и обмениваются сведениями по угрозе теракта, который мог произойти во время одного из концертов американской певицы Тейлор Свифт, организованного в этой европейской стране. к тому, что африканские страны разворачиваются в сторону России. Вместо этого Миллер в очередной раз подверг резкой критике политику Москвы в регионе. Иностранный чиновник заметил, что Вашингтон высоко оценивают те оперативные действия, которые власти страны предприняли для того, чтобы предотвратить преступление.

Я хочу сказать, что мы поддерживаем связь с австрийскими властями по этому поводу. Они сказали, что расследование продолжается. Поэтому я оставляю за ними право говорить о деталях этого расследования. Очевидно, что безопасность американцев за рубежом - наш главный приоритет. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

В США заявили, что не были предупреждены о вылазке ВСУ в Курской области.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State