Во внешнеполитическом ведомстве США и Австрии специалисты контактируют и обмениваются сведениями по угрозе теракта, который мог произойти во время одного из концертов американской певицы Тейлор Свифт, организованного в этой европейской стране. к тому, что африканские страны разворачиваются в сторону России. Вместо этого Миллер в очередной раз подверг резкой критике политику Москвы в регионе. Иностранный чиновник заметил, что Вашингтон высоко оценивают те оперативные действия, которые власти страны предприняли для того, чтобы предотвратить преступление.
Я хочу сказать, что мы поддерживаем связь с австрийскими властями по этому поводу. Они сказали, что расследование продолжается. Поэтому я оставляю за ними право говорить о деталях этого расследования. Очевидно, что безопасность американцев за рубежом - наш главный приоритет.
Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США
В США заявили, что не были предупреждены о вылазке ВСУ в Курской области.
Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State
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