Мэттью Миллер оценил информацию об операции ВСУ в Курской области.

В американском внешнеполитическом ведомстве якобы не были заранее предупреждены о вылазке Вооруженных сил Украины на территорию Курской области. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Иностранный чиновник таким образом ответил на вопрос СМИ о том, сообщал ли Киев властям Белого дома о собственных планах в российском регионе. Спикер пояснил, что нет ничего удивительного в том, что ВСУ не сообщают Вашингтону о своей конкретной тактике до момента того, пока она не будет реализована.

Мы даем им советы, но когда дело доходит до ежедневной тактики, которую они проводят, ежедневных ударов, которые они наносят - иногда мы поддерживаем с ними связь, иногда нет... Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Эксперт рассказал, что власти США контактируют с Украиной с целью понять замыслы армии киевского режима по этой операции.

США заявили, что не запрещали применять свое оружие при атаке на Курскую область.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State