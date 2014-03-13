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В США заявили, что не были предупреждены о вылазке ВСУ в Курской области

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Мэттью Миллер оценил информацию об операции ВСУ в Курской области.

В американском внешнеполитическом ведомстве якобы не были заранее предупреждены о вылазке Вооруженных сил Украины на территорию Курской области. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Иностранный чиновник таким образом ответил на вопрос СМИ о том, сообщал ли Киев властям Белого дома о собственных планах в российском регионе. Спикер пояснил, что нет ничего удивительного в том, что ВСУ не сообщают Вашингтону о своей конкретной тактике до момента того, пока она не будет реализована.

Мы даем им советы, но когда дело доходит до ежедневной тактики, которую они проводят, ежедневных ударов, которые они наносят - иногда мы поддерживаем с ними связь, иногда нет...

Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Эксперт рассказал, что власти США контактируют с Украиной с целью понять замыслы армии киевского режима по этой операции. 

США заявили, что не запрещали применять свое оружие при атаке на Курскую область.

Фото и видео: YouTube /  U.S. Department of State

Теги: всу, госдеп, курская область, мэттью миллер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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