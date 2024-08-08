США заявили, что не запрещали применять свое оружие при атаке на Курскую область

Мэттью Миллер отреагировал на вопрос о том, каким оружием ВСУ атаковали российский регион.

В американском внешнеполитическом ведомстве не ограничивают применение своего оружия во время вылазки Вооруженных сил Украины на территорию Курской области. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер.

Отвечу таким образом. В нашей политике ничего не поменялось. Что касается действий, предпринимаемых ими сегодня, то они не являются нарушением нашей политики. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил 31 мая, что лидер Белого дома Джо Байден дал согласие на нанесение воздушных ударов американским оружием по российской территории. Дипломат утверждал, что речь идет только об ударах по районам РФ, расположенных вблизи города Харьков. При этом иностранец не исключил, что дальность ударов американским оружием по территории России будет увеличиваться.

США ведут консультации с Киевом по планам ВСУ по вылазке в Курской области.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State