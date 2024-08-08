США ведут консультации с Киевом по планам ВСУ по вылазке в Курской области

Мэттью Миллер отреагировал на действия ВСУ в России.

Американское внешнеполитическое ведомство ведет консультации с киевским режимом по поводу недавней вылазки Вооруженных сил Украины на территорию Курской области. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Иностранный чиновник добавил, что в конечном счете все решения должны оставаться за украинским руководством.

Мы поддерживаем связь с Украиной по поводу этой конкретной операции. Я оставляю за ними право говорить о том, что это за операция, какие операции они проводят и каковы их цели. Уместно, чтобы они говорили об этом публично, а не мы. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Госдеп: США постоянно оценивают потребности Украины.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State