Мэттью Миллер напомнил о военной поддержке киевского режима Вашингтоном.

Американское внешнеполитическое ведомство на постоянной основе проводит оценку потребностей армии киевского режима и корректирует ограничения на применение предоставленного Вашингтоном оружия для Вооруженных сил Украины. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер.Таким образом иностранный чиновник прокомментировал СМИ возможность использования истребителей F-16 производства США для нанесения ударов вглубь российской территории.

Ранее я уже говорил об этом, и мой ответ не изменился. Мы постоянно оцениваем потребности украинских военных, изучаем обстановку в сфере безопасности и пытаемся отвечать их требованиям. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

По словам Мэттью Миллера, власти США придерживаются такого подхода, когда речь заходит как о передаче конкретного оружия, а также по ограничениям на применение этого оружия.

США: решение сбивать ракеты над Украиной должна принимать вся НАТО.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State