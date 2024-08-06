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США: решение сбивать ракеты над Украиной должна принимать вся НАТО

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Мэттью Миллер указал на необходимость участия в решении стран НАТО.

Решение о возможности сбивать ракеты над украинской землей должны принимать коллективно все страны - члены НАТО, а не только американская администрация при президенте Джо Байдене. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер.

Обсуждение этого вопроса <...> должно вестись среди членов НАТО. Это решение должна принимать НАТО коллективно. Это не то, о чем я могу говорить с этой трибуны.

Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что лидер киевского режима Владимир Зеленский в рамках своего выступления на саммите Европейского политического сообщества в Лондоне призвал международных союзников из стран коллективного Запада сбивать российские ракеты и дроны над территорией Украины. На регулярном брифинге для журналистов в начале июля помощник президента США Джейк Салливан указал на то, что власти в Вашингтоне выступают за то, чтобы Украина сама обеспечивала свою противовоздушную оборону, а не за то, чтобы этим занимался Североатлантический военный альянс.

США не намерены называть Гонсалеса временным лидером Венесуэлы.

Фото и видео: YouTube /  U.S. Department of State

Теги: госдеп, мэттью миллер, нато
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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