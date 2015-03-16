США не намерены называть Гонсалеса временным лидером Венесуэлы

Мэттью Миллер оценил протесты в Венесуэле.

В американском внешнеполитическом ведомстве не имеют намерений называть бывшего кандидата в президенты Венесуэлы от оппозиции Эдмундо Гонсалеса временным лидером южноамериканской страны. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Иностранный чиновник добавил, что власти поддерживают тесный контакт с международными партнерами по региону, включая Бразилию, Мексику и Колумбию в сфере "пути вперед применительно к Каракасу". Страны призывают местные партии обсудить мирное возвращение к демократическим устоям.

Этот шаг мы сегодня не делаем. Мы продолжаем призывать к транспарентности и публикации детальных результатов голосования. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Мэттью Миллер выразил мнение о том, что если бы Венесуэла обнародовала детальные результаты голосования, то эти данные не потребовали бы "пристального изучения".

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State