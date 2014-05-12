В США заявили о попытке через посредников убедить Иран отказаться от эскалации

Мэттью Миллер считает, что в интересах Тегерана не реагировать на действия ЦАХАЛ по убийству лидеров "Хезболлах".

Американское внешнеполитическое ведомство через международных посредников убеждают иранские власти отказаться от эскалации напряженности кризиса на Ближнем Востоке. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Иностранный дипломат указал на то, что власти страны осуществляют дипломатическое взаимодействие с целью того, чтобы третьи страны могли донести позицию до Тегерана о том, что США готовы помочь Израилю в отражении возможной атаки.

Я не буду вдаваться в подробности наших разговоров с союзниками и партнерами в регионе, ограничившись словами о том, что мы не хотим эскалации. Общая позиция сводится к тому, что Иран не должен принимать дальнейшие меры. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Мэттью Миллер добавил, что он хочет оставить за странами региона право самим сообщать о дипломатическом взаимодействии с Ираном. Однако одним из пунктов взаимодействия США с ними заключается в том, чтобы призвать страны донести до Ирана ясный сигнал.

В США считают, что стороны на Ближнем Востоке должны сделать шаги к деэскалации.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State