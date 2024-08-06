В США считают, что стороны на Ближнем Востоке должны сделать шаги к деэскалации

Мэттью Миллер рассказал о контактах Блинкена с Катаром и Египтом.

В американском внешнеполитическом ведомстве выступают за то, чтобы все государства на Ближнем Востоке сделали сейчас шаги к деэскалации напряженности конфликта. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Иностранный чиновник добавил, что 5 августа государственный секретарь Энтони Блинкен провел телефонные консультации со своими международными коллегами из Египта и Катара. Также аналогичные переговоры по теме у руководителя Госдепа США состоялись и в предыдущие дни с представителями "Большой семерки" (G7).

Госсекретарь подавал последовательный сигнал на всех этих консультациях: речь идет о критическом моменте для региона, и важно, чтобы в ближайшие дни все стороны делали шаги с целью воздержаться от эскалации и смягчить напряженность. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Дипломат уточнил, что дальнейшая эскалация конфликта в регионе не отвечает ничьим интересам. В США стремятся не допустить расширения географии конфликта.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State