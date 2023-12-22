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Disney+ представил тизер фильма про тур Тейлор Свифт The Eras Tour

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Расширенная версия концерта выйдет 14 марта.

Стриминговый сервис Disney+ представил тизер фильма прок концертный тур Тейлор Свифт The Eras Tour. В сети выйдет расширенная версия от американской певицы.

В представленном шоу покажут исполнение песни "Cardigan", а также четыре дополнительных акустических композиции. Отметим, что ранее The Eras Tour вышел в мировом прокате и собрал 261 млн долларов. Расширенная версия концерта выйдет 14 марта.

Ранее Pathe показала первый тизер фильма "Граф Монте-Кристо".

Видео: YouTube / Disney Plus

Теги: disney plus, the eras tour, тейлор свифт, тизер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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