Disney+ представил тизер фильма про тур Тейлор Свифт The Eras Tour

Расширенная версия концерта выйдет 14 марта.

Стриминговый сервис Disney+ представил тизер фильма прок концертный тур Тейлор Свифт The Eras Tour. В сети выйдет расширенная версия от американской певицы.

В представленном шоу покажут исполнение песни "Cardigan", а также четыре дополнительных акустических композиции. Отметим, что ранее The Eras Tour вышел в мировом прокате и собрал 261 млн долларов. Расширенная версия концерта выйдет 14 марта.

Ранее Pathe показала первый тизер фильма "Граф Монте-Кристо".

Видео: YouTube / Disney Plus