Pathe показала первый тизер фильма "Граф Монте-Кристо"

Мировая премьера состоится 28 июня.

Кинокомпания Pathe представила первый тизер фильма "Граф Монте-Кристо". Режиссером картины выступил Матье Делапорт, известный по недавней дилогии "Три мушкетера".

Сюжет расскажет историю моряка Эдмона Дантеса. Героя арестовывают за преступление, которого он не совершал. Он совершает побег спустя 14 лет, нарекает себя графом Монте-Кристо и решает отомстить злоумышленникам, которые его предали.

В главных ролях сыграли Пьерфранческо Фавино, Оскар Лесаж, Пьер Нинэ и Анаис Демустье. Мировая премьера состоится 28 июня.

Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер мультфильма "Гарфилд".

Видео: YouTube / Pathe