Тейлор Свифт освистали фанаты футбола

Певица даже не поняла, почему болельщики недовольны ее присутствием на игре.

Тейлор Свифт освистали фанаты американского футбола. Инцидент произошел во время проведения на спортивной арене "Сизарс-Супердоум" в Новом Орлеане матча "Суперкубка". За награду в США боролись команды "Канзас-Сити Чифс" и "Филадельфия Иглз". Напомним, что первый клуб является самым успешным клубом последних шести лет, он трижды выиграл Супербоул. Именно за этот клуб выступает молодой человек певицы Тэйлор Свифт Трэвис Келси. Однако большинство ставок букмекеров (55,7 процентов) пришлись на поддержку "Филадельфии Иглз".

Напомним, что в прошлом году рядом с Тейлор в VIP-ложе находилась ближайшая подруга Блейк Лайвли. Накануне спортивного мероприятия СМИ стало известно, что исполнительница вычернула актрису из перечня приглашенных лиц. В результате рядом с ней сидела рэп-звезда Ice Spice. Когда команда Трэвиса Келси проиграла в первом матче, то фанаты американского футбола обвинили в этом именно американскую певицу. Они освистали артистку. Речь идет о том, что накануне Тейлор и Трэвис поужинали в одном из французских ресторанов Нового Орлеана. Таким образом пара нарушила давнюю примету футболистов.Считается нежелательным перед матчем проводить время с супругами или девушками. После инцидента на трибунах Тейлор Свифт в социальных сетях поддержала ее подруга Серена Уильямс. Она написала в своем аккаунте "Я люблю тебя! Не слушай этих хулиганов". Позже теннисистка позже неожиданно появилась на поле в качестве приглашенной звезды для Кендрика Ламара.

Напомним, что данный SuperBowl может стать последним в профессиональной карьере Трэвиса Келси, так как сейчас спортсмен думает о завершении своей работы.

США и Австрия обмениваются данными об угрозе теракта на концертах Тейлор Свифт.

Фото и видео: социальные сети