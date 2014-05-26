Певица Тейлор Свифт проглотила жука во время концерта на стадионе в Чикаго

Она попыталась выплюнуть насекомое и успокоить зрителей, что с ней все будет хорошо.

Американская певица Тейлор Свифт случайно проглотила жука во время концерта на стадионе в Чикаго. Об этом сообщает издание Billboard.

В воскресенье, 5 июня, певица выступила на арене Soldier Field в рамках гастролей Eras Tour. Перед исполнением песни Tolerate It Свифт внезапно заявила со сцены, что проглотила жука. Она закрыла лицо и отвернулась от зрителей. Затем певица попыталась выплюнуть насекомое и успокоить зрителей, что с ней все будет хорошо.

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Видео: billboard.com