Надежда Бабкина оценила последние заявления Аллы Пугачевой

Она подчеркнула, что Примадонна демонстрирует явное нежелание общаться с кем-либо.

Народная артистка России Надежда Бабкина оценила последние заявления певицы Аллы Пугачевой. Об этом она заявила в эфире YouTube-канала "Эмпатия Манучи".

По словам Бабкиной, она видела Пугачеву на похоронах модельера Валентина Юдашкина, но при встрече лишь поздоровалась с ней. Она подчеркнула, что Примадонна демонстрирует явное нежелание общаться с кем-либо. Также Бабкина раскритиковала певицу за ее позицию и заявления.

Я никогда никого не осуждаю, но я лично бы так никогда не поступила. Если бы я могла это понять, то я бы на что-то согласилась. Но у меня нет этого понимания. Надежда Бабкина, народная артистка России

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Видео: YouTube / Эмпатия Манучи