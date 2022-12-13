Певец SHAMAN показал видео со свадебной церемонии

Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, показал видео со свадебной церемонии. Ролик появился в Telegram-канале исполнителя.
На опубликованном видео SHAMAN стоит в черном костюме с невестой в белом платье. Церемония прошла в Мраморном дворце в Петербурге. Певец пообещал выложить полный праздничный ролик сегодня, 24 мая.
В сети ходит мнение, что музыкант анонсирует новый клип, поскольку он уже давно женат.
Ранее мы сообщали, что солист группы "Звери" устроил дебош в самарском баре.
Видео: Telegram / SHAMAN
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все