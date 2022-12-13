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Певец SHAMAN показал видео со свадебной церемонии

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В сети ходит мнение, что музыкант анонсирует новый клип.

Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, показал видео со свадебной церемонии. Ролик появился в Telegram-канале исполнителя.

На опубликованном видео SHAMAN стоит в черном костюме с невестой в белом платье. Церемония прошла в Мраморном дворце в Петербурге. Певец пообещал выложить полный праздничный ролик сегодня, 24 мая.

В сети ходит мнение, что музыкант анонсирует новый клип, поскольку он уже давно женат.

Ранее мы сообщали, что солист группы "Звери" устроил дебош в самарском баре.

Видео: Telegram / SHAMAN

Теги: shaman, видео, свадебная церемония
Категории: Лента новостей, Культура, Музыка,

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