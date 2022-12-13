Солист группы "Звери" устроил дебош в самарском баре

Драки не произошло, так как нетрезвого артиста забрали его приятели.

Солист российской группы "Звери" Роман Билык, более известный как Рома Зверь, устроил дебош в самарском баре. Об этом рассказали местные журналисты, опубликовав соответствующее видео в социальных сетях. Очевидцы рассказали о том, что музыкант отдыхал в местном заведении под названием 8-Bit. Этот клуб располагается на Молодогвардейской улице города. Артист оказался там уже в нетрезвом состоянии. В какой-то момент он стал участником словесной перепалки с одним из посетителей. В результате исполнитель группы повел себя агрессивно и предложил своему оппоненту "разобраться один на один" на улице. Драки на улице не произошло, так как певца вывели из бара его знакомые.

Напомним, что 23 мая в Самаре должен состоятся концерт группы "Звери".

В Михайловском саду 24 мая выступит сводный хор из 1,5 тыс. петербуржцев.

Фото и видео: Telegram / SHOT, BAZA