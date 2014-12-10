В Самаре задержали подозреваемых в ограблении работника елочного базара

Злоумышленники похитили у потерпевшего четыре новогодние ели.

В Самаре полицейские задержали двоих подозреваемых в ограблении работника елочного базара. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, злоумышленники похитили у потерпевшего четыре новогодние ели. Один из них удар работника елочного базара по лицу. Отмечается, что ранее у них были судимости. После задержания оба признались в совершении преступления. Возбуждено уголовное дело.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА