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В Самаре задержали подозреваемых в ограблении работника елочного базара

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Злоумышленники похитили у потерпевшего четыре новогодние ели.

В Самаре полицейские задержали двоих подозреваемых в ограблении работника елочного базара. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, злоумышленники похитили у потерпевшего четыре новогодние ели. Один из них удар работника елочного базара по лицу. Отмечается, что ранее у них были судимости. После задержания оба признались в совершении преступления. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Башкирии полицейские потушили загоревшийся на парковке автомобиль.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА

Теги: елочный базар, задержание, ограбление, полиция, самара
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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