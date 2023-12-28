Они прибыли на место происшествия и начали закидывать машину снегом с помощью лопат.

В Башкирии полицейские потушили загоревшийся на парковке автомобиль. Об этом сообщается на сайте МВД МЕДИА.

Инцидент произошел в Нефтекамске. Сотрудники ДПС и патрульно-постовой службы получили сообщение, что на одной из платных парковок по улице Ленина загорелась иномарка. Они прибыли на место происшествия и начали закидывать машину снегом с помощью лопат. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неисправности электропроводки.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА