В Михайловском саду 24 мая выступит сводный хор из 1,5 тыс. петербуржцев

Музыкальный коллектив исполнит композиции, посвящённые Дню славянской письменности и культуры.

В День славянской письменности и культуры, 24 мая, в Михайловском саду выступит сводный хор из 1,5 тыс. петербуржцев. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Северной столицы.

Концерт пройдет на ступенях Русского музея. Перед зрителями выступят ветераны, студенты, учащиеся школ искусств, любители и профессионалы.

Музыкальный коллектив исполнит композиции, посвящённые Дню славянской письменности и культуры, 320-летию Санкт-Петербурга и 150-летию выдающегося русского композитора Сергея Рахманинова.

Вход на мероприятие свободный.

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Фото: citywalls