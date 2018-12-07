В Русском музее открывается выставка "Наш авангард"

В экспозиции будет свыше 400 шедевров, которые займут 20 залов на втором этаже корпуса Бенуа.

В Русском музее в Петербурге 21 июня открывается выставка "Наш авангард", посвященная наследию отечественных авангардистов. Об этом рассказал 17 июня вице-губернатор Борис Пиотровский.

В экспозиции будет свыше 400 шедевров, которые займут 20 залов на втором этаже корпуса Бенуа. Выставят картины Казимира Малевича, Павла Филонова, Василия Кандинского, Натальи Гончаровой, Марка Шагала, Михаила Ларионова, Ольги Розановой, а также художников обществ "Бубновый валет" и "Союз молодежи".

Кроме того, сделают тематические залы. В одном из них соберут портреты и автопортреты действующих лиц эпохи, тех, кто создавал феномен авангарда. Другие посвящены постсупрематизму Казимира Малевича и аналитическому искусству Павла Филонова.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге открылась выставка современного искусства Пермского края.

Фото: пресс-служба Русского музея