В Петербурге открылась выставка современного искусства Пермского края

Это вторая часть масштабного проекта "Открытый мир", который посвящен 80-летию Великой Победы.

Культурно-исторический фонд "Связь времен" и Музей Фаберже представили вторую выставку масштабного проекта "Открытый мир", посвященного 80-летию Великой Победы. Экспозиция "Современное искусство Пермского края" демонстрирует богатое культурное наследие региона через призму традиционных и современных художественных форм.

Как отметила на открытии министр культуры Пермского края Алла Платонова, в выставке органично сочетаются знаковые для региона элементы — пермский звериный стиль, деревянная скульптура и их современные интерпретации, а также отражение творческого наследия Сергея Дягилева и Бориса Пастернака, чьи судьбы тесно связаны с Пермским краем.

Посетителей ждут более 110 живописных, графических и скульптурных произведений, созданных в основном в конце XX — начале XXI века, а также коллекция пермских исторических артефактов эпохи бронзы, оказывающих влияние на формирование символов региональной идентичности.

Организаторы планируют до конца года провести еще несколько тематических выставок, каждая из которых будет раскрывать культурное своеобразие разных уголков нашей страны в контексте сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне. Особое внимание в проекте уделяется регионам, сыгравшим значительную роль в военные годы.

Ранее Piter.TV сообщал, что выставка современных художников Урала прошла в петербургском Музее Фаберже.

Фото: ВКонтакте / Музей Фаберже