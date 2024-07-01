Выставка современных художников Урала открылась в петербургском Музее Фаберже

Более 120 работ, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, смогут увидеть посетители.

В Музее Фаберже в Санкт-Петербурге открылась выставка "Открытый мир. Современное искусство Екатеринбурга и Уральского региона", посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается на официальном сайте музея.

Проект, организованный фондом "Связь времён" и Музеем Фаберже, призван продемонстрировать богатство художественной жизни российских регионов, отметил основатель фонда и музея Виктор Вексельберг.

"Мы очень хотели бы, чтобы наша большая, любимая, красивая страна была представлена в мире искусства не только двумя замечательными столицами, но и работами наших региональных художников. И в этом ряду Екатеринбург, Свердловская область, Урал, бесспорно, занимают почётное место", — заявил Вексельберг журналистам на открытии выставки, подчеркнув вклад Урала в Победу.

На выставке представлено более 120 работ представителей уральской арт-сцены второй половины XX — начала XXI веков, включая живопись, графику, скульптуру и изделия из камня. В экспозицию вошли работы художников из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Ирбита и Заречного, каждый из которых славится своим богатым культурным наследием.

Выставка "Открытый мир" — первый проект масштабной инициативы Музея Фаберже, направленной на представление искусства российских регионов. Посетить её можно с 15 февраля в новом выставочном пространстве Музея Фаберже.

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Фото: ВКонтакте / Музей Фаберже